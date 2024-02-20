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Ткаченко Александр Дмитриевич

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская

Дата рождения

31.08.1949

Дата смерти

06.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1949

Отец: Ткаченко Дмитрий Михайлович

Мать: Ткаченко Раиса Андреевна

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
06.10.1979
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
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