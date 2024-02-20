Ткаченко Александр Дмитриевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рождения31.08.1949
Дата смерти06.10.1979
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1949
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
06.10.1979
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.