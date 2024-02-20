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Головань Иван Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

26.09.1881

Дата смерти

07.10.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1881

Отец: Головань Петр Макарович

Мать: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
07.10.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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