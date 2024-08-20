Оловянишникова (Войт) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Войт Сергей Дмитриевич
Мать: (Войт) Анна Петровна
Бракосочетание
27.04.1905
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ленина (Оловянишникова) Евпраксия (Ася) Георгиевна
Отец ребёнка: Оловянишников Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Оловянишников Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно