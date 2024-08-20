Оловянишникова (Войт) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишникова (Войт) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Войт Сергей Дмитриевич

Мать: (Войт) Анна Петровна

Бракосочетание
27.04.1905

Муж: Оловянишников Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ленина (Оловянишникова) Евпраксия (Ася) Георгиевна

Отец ребёнка: Оловянишников Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Оловянишников Георгий

Отец ребёнка: Оловянишников Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно

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