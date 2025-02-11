Кузнецова Агафья Даниловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецова Агафья Даниловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Родионова Анастасия Ивановна Кузнецова1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Родионова Анастасия Ивановна Кузнецова

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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