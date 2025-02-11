Кузнецова Агафья Даниловна
женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Родионова Анастасия Ивановна Кузнецова
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно