Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1915

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Селиванов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Селиванов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Селиванов Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1930

Сын: Селиванов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Селиванов Дмитрий

Смерть
После 1950

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