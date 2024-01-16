Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1915
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Селиванов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Селиванов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Селиванов Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1930
Сын: Селиванов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Селиванов Дмитрий
Смерть
После 1950