Загоскин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1850
Рождение ребёнка
1852
Сын: Загоскин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1859
Сын: Загоскин Павел Николаевич
Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна
Рождение ребёнка
01.05.1860
Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна
Рождение ребёнка
26.09.1864
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загоскин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: NN Николаевна
Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна
Работа или профессия
Неизвестно