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Загоскин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1850

Жена: Загоскина Александра Павловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Загоскин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна

Рождение ребёнка
02.03.1859

Сын: Загоскин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна

Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Загоскин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна

Рождение ребёнка
26.09.1864

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загоскин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: NN Николаевна

Мать ребёнка: Загоскина Александра Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
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