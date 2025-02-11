Мельникова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мельникова ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
(Мельникова) Матрена КузьминичнаОколо 1880 г.р.
(Мельникова (Кутуркуль)) Екатерина КузминичнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова (Кутуркуль)) Екатерина Кузминична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Мельникова) Матрена Кузьминична

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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