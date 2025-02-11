Мельникова ?
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
(Мельникова) Матрена КузьминичнаОколо 1880 г.р.
(Мельникова (Кутуркуль)) Екатерина КузминичнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова (Кутуркуль)) Екатерина Кузминична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: (Мельникова) Матрена Кузьминична
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно