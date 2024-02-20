Голубь (Пругло) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубь (Пругло) Евдокия Андреевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пругло Андрей Иосифович

Мать: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Голубь Иван Данилович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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