Коркодинова (Нижебовская) Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коркодинова (Нижебовская) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркодинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Коркодинов Николай Германович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркодинов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Коркодинов Николай Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркодинов Николай Германович

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