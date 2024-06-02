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Котельников Юрий Иванович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Котельников Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1963

Сын: Котельников Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Михайлова Нина Ивановна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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