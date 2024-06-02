Котельников Юрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: Котельников Иван Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1963
Сын: Котельников Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Михайлова Нина Ивановна
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно