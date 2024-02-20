(Золото) Василиса
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти10.11.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Золото Дмитрий Ставрильевич
Отец ребёнка: Золото Ставриль Трандафилович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1875
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Причина: Естественная смерть/старость Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-140,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-137