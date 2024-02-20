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(Золото) Василиса

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

10.11.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Золото Дмитрий Ставрильевич

Отец ребёнка: Золото Ставриль Трандафилович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золото Ставриль Трандафилович

Смерть
10.11.1875
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Причина: Естественная смерть/старость Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-140,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-137
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