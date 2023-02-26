Параскева (Павлова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1819
Дочь: Дария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Рождение ребёнка
19.06.1821
Дочь: Ефросиния Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Павлов
Смерть
Неизвестно