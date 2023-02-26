Параскева (Павлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева (Павлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1819

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1821

Дочь: Ефросиния Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Павлов

Смерть
Неизвестно
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