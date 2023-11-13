Купцов Юрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Купцова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Купцова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Купцова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно