Герасимовец Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимовец Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

10.01.1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1772

Отец: Тимофей

Мать: Матрена

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Герасимовец Даниил Прокопьевич

Отец ребёнка: Герасимовец Прокофий Яковлевич

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Герасимовец Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Герасимовец Прокофий Яковлевич

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимовец Прокофий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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