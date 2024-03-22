Герасимовец Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Герасимовец Даниил Прокопьевич
Отец ребёнка: Герасимовец Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Герасимовец Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Герасимовец Прокофий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно