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Самуилов Игнат Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1907 ст.

Жена: Самуилова Дарья Захарова

Фонд 627 Опись 273 Дело 170, стр. 261 об, 262
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.

Сын: Самуилов Андрей Игнатович

Мать ребёнка: Самуилова Дарья Захарова

Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.

Дочь: Татьяна Игнатова

Мать ребёнка: Самуилова Дарья Захарова

Рождение ребёнка
09.05.1914 ст.

Сын: Самуилов Николай Игнатович

Мать ребёнка: Самуилова Дарья Захарова

Рождение ребёнка
27.10.1918

Сын: Самуилов Стефан Игнатович

Мать ребёнка: Самуилова Дарья Захарова

Смерть
Неизвестно
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