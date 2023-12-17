Самуилов Игнат Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
04.11.1907 ст.
Жена: Самуилова Дарья Захарова
Фонд 627 Опись 273 Дело 170, стр. 261 об, 262
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.
Сын: Самуилов Андрей Игнатович
Мать ребёнка: Самуилова Дарья Захарова
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.
Дочь: Татьяна Игнатова
Мать ребёнка: Самуилова Дарья Захарова
Рождение ребёнка
09.05.1914 ст.
Сын: Самуилов Николай Игнатович
Мать ребёнка: Самуилова Дарья Захарова
Рождение ребёнка
27.10.1918
Сын: Самуилов Стефан Игнатович
Мать ребёнка: Самуилова Дарья Захарова
Смерть
Неизвестно