Супенко Анастасия Акритовна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1791
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1813
Сын: Супенко Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Супенко Кирилл Акритович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кириакия Кирилловна
Отец ребёнка: Супенко Кирилл Акритович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Супенко Кирилл Акритович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феодора Кирилловна
Отец ребёнка: Супенко Кирилл Акритович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Смерть
Неизвестно