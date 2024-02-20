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Супенко Анастасия Акритовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1813

Сын: Супенко Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Супенко Кирилл Акритович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кириакия Кирилловна

Отец ребёнка: Супенко Кирилл Акритович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1829

Сын: Супенко Захар Кириллович

Отец ребёнка: Супенко Кирилл Акритович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Феодора Кирилловна

Отец ребёнка: Супенко Кирилл Акритович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Смерть
Неизвестно
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