Сединкина (Шаламова) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Шаламова) Татьяна Васильева

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1802

Муж: Сединкин Иван Харитонов

Рождение ребёнка
04.05.1803

Дочь: Соколова Мавра Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1805

Дочь: Новопашена Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Лукоянова - Русакова Ксенья Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1807

Сын: Сединкин Илья Иванов

Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1808

Дочь: Голоднова Зиновия Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.12.1809

Сын: Сединкин Василий Иванов

Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1812

Дочь: Михайлищева Ксения Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1814

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1816

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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