Сединкина (Шаламова) Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Бракосочетание
27.01.1802
Рождение ребёнка
04.05.1803
Дочь: Соколова Мавра Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов
Рождение ребёнка
21.06.1805
Дочь: Новопашена Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Лукоянова - Русакова Ксенья Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов
Рождение ребёнка
20.07.1807
Сын: Сединкин Илья Иванов
Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов
Рождение ребёнка
01.11.1808
Дочь: Голоднова Зиновия Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов
Рождение ребёнка
30.12.1809
Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов
Рождение ребёнка
27.01.1812
Дочь: Михайлищева Ксения Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов
Рождение ребёнка
02.08.1814
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов
Рождение ребёнка
01.12.1816
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Харитонов
Смерть
Неизвестно