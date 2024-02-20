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Балабан Спиридон Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Балабан Иван Спиридонович

Мать: Балабан Елена Ивановна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Смерть
Неизвестно
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