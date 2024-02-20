Балабан Спиридон Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Балабан Иван Спиридонович
Мать: Балабан Елена Ивановна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Смерть
Неизвестно