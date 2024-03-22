Сединкин Леонтий (Лев) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкин Леонтий (Лев) Ильин

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Сединкин Илья

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Занина Мария Леонтиева (Львова)

Мать ребёнка: Сединкина Ксения Епифанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Сединкин Мартын Леонтиев (Львов)

Мать ребёнка: Сединкина Ксения Епифанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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