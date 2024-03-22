Сединкин Леонтий (Лев) Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Сединкин Илья
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Занина Мария Леонтиева (Львова)
Мать ребёнка: Сединкина Ксения Епифанова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Сединкин Мартын Леонтиев (Львов)
Мать ребёнка: Сединкина Ксения Епифанова
Смерть
Неизвестно