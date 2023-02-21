Переседова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Переседов Ерофей
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Смерть
Неизвестно