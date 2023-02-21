Переседова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Переседов Ерофей

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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