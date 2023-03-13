Сырцова Крестинья Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцова Крестинья Артемьева

Место рождения

Ералъ

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Ералъ
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Сырцовъ Абрамъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сырцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Абрамъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сырцовъ Абрамъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Сырцовъ Абрамъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырцовъ Абрамъ

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