Сырцова Крестинья Артемьева
Место рожденияЕралъ
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Сырцовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сырцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сырцовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Сырцовъ Абрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырцовъ Абрамъ