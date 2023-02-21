Кугушев Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1817 ст.
Дата смерти13.09.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1852 ст.
Дочь: Гизетти Александра Викторовна
Мать ребёнка: Кугушева Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1891 ст.
Малое Скуратово, Чернский муниципальный район, Тульская область