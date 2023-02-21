Кугушев Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кугушев Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1817 ст.

Дата смерти

13.09.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1852 ст.

Дочь: Гизетти Александра Викторовна

Мать ребёнка: Кугушева Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кугушева Елизавета Ивановна

Смерть
13.09.1891 ст.
Малое Скуратово, Чернский муниципальный район, Тульская область
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