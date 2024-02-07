Никулина (Никитина) . Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Никитина) . Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Андрей Семенович

Мать: Никитина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
07.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Никулин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Сергей

Смерть
Неизвестно
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