Никулина (Никитина) . Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Никулин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Сергей
Смерть
Неизвестно