Дорогов Кирилл Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов Кирилл Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Дорогов Артемий Максимович

Мать: Марфа Петровна

Смерть
1854
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