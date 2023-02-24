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Дорогов Кирилл Артемьевич
Дорогов Кирилл Артемьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
1854
Пол
Мужской
Отец
Дорогов Артемий Максимович
1817 г.р.
Мать
Марфа Петровна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Дорогов Артемий Максимович
Мать:
Марфа Петровна
Смерть
1854
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