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Золото Михаил Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

08.11.1916

Дата смерти

17.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1916

Отец: Золото Николай Ефимович

Мать: Золото Мария Борисовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-22,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-24.
Крещение
10.11.1916
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-22,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-24. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Мария Ивановна Пичахчи и Илья Николаевич Пичахчи.
Смерть
17.12.1916
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-54,зап.52,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-56
Похороны
18.12.1916
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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