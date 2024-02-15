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Перегудов Ярослав Денисович
Перегудов Ярослав Денисович
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Древо
Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
15.02.2024
Пол
Мужской
Отец
Перегудова Денис Владимирович
1994 г.р.
Мать
Перегудова (Мациевская) Юлия Алексеевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2024
Отец:
Перегудова Денис Владимирович
Мать:
Перегудова Юлия Алексеевна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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