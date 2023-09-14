Кузьмина (Алатырцева) Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Алатырцева) Татьяна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1891

Муж: Кузьмин Василий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.05.1892

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.06.1894

Дочь: Матицина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.03.1896

Сын: Кузьмин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
06.04.1898

Сын: Кузьмин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.03.1900

Сын: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Кузьмин Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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