Кузьмина (Алатырцева) Татьяна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1891
Рождение ребёнка
03.05.1892
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
03.06.1894
Дочь: Матицина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
15.03.1896
Сын: Кузьмин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
06.04.1898
Сын: Кузьмин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
17.03.1900
Сын: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
03.04.1902
Сын: Кузьмин Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно