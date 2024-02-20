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Пругло Александр Борисович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

08.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1901

Отец: Пругло Борис Сидорович

Мать: Пругло Параскева Георгиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.02.1925

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
04.10.1928

Сын: Пругло Степан Александрович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.09.1929

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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