Пругло Александр Борисович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения08.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1901
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.02.1925
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
04.10.1928
Сын: Пругло Степан Александрович
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.09.1929
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно