Кобозева (Бабина) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозева (Бабина) Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1845

Муж: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1852

Дочь: Кобызева (Кобызева) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1854

Дочь: Максина (Кобызева) Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1856

Дочь: Кобызева (Кобызева) София Максимовна

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1858

Дочь: Кобозева (Кобозева) Домна Максимовна

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1859

Сын: Кобозев Яков Максимович

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1862

Сын: Кобозев Алексей Максимович

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1862

Сын: Кобозев Яков Максимович

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1863

Дочь: Кобозева (Кобозева) Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1863

Сын: Кобозев Николай Максимович

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1864 или 23.10.1864

Сын: Кобозев Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1867

Дочь: Кобозева (Кобозева) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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