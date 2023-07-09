Кобозева (Бабина) Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Кобызева (Кобызева) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Дочь: Максина (Кобызева) Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Дочь: Кобызева (Кобызева) София Максимовна
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Дочь: Кобозева (Кобозева) Домна Максимовна
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Сын: Кобозев Алексей Максимович
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Дочь: Кобозева (Кобозева) Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Сын: Кобозев Николай Максимович
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Сын: Кобозев Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич
Дочь: Кобозева (Кобозева) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Кобозев Максим Яковлевич