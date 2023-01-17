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Фёдоров Сергей Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1961

Отец: Фёдоров Иван

Мать: Фёдорова Мария Кирилловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1986

Дочь: Зайцева Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Игоревна

г. Ленинград
Рождение ребёнка
1996

Сын: Фёдоров Ян Сергеевич

Мать ребёнка: Фёдорова Елена

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Елена Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Елена

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