Фёдоров Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения24.12.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1961
Отец: Фёдоров Иван
Рождение ребёнка
05.05.1986
Дочь: Зайцева Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Игоревна
г. Ленинград
Рождение ребёнка
1996
Сын: Фёдоров Ян Сергеевич
Мать ребёнка: Фёдорова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова Елена Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова Елена