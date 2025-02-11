Жильцова Первая Жена
женский, родилась Неизвестно
умерла До 1872, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Жильцов Василий Иванович1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: не указан
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1872
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область