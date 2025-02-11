Жильцова Первая Жена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Жильцова Первая Жена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла До 1872, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Жильцов Василий Иванович1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1869

Сын: Жильцов Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1872
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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