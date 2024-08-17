Конохович Даниил Стефановис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонохович Даниил Стефановис

Конохович Даниил Стефановис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

07.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конохович Трофим Данилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конохович Петр Данилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конохович Степан Данилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.01.1912
Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.