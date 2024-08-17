Конохович Даниил Стефановис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти07.01.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конохович Трофим Данилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конохович Степан Данилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.01.1912
Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область