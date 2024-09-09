Феодосья Иванова (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосья Иванова (Васильева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

07.07.1817 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 27 лет. Записана как Федосья Васильева.
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Мальчишков Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ларионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1785

Муж: Григорий Ларионов

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 50 лет. Записана как Федосья Иванова.
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ларионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 42 года. Записана как Феодосия Иванова.
Рождение ребёнка
15.02.1794 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ларионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 59 лет. Записана как Феодосия Иванова.
Смерть
07.07.1817 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
По старости лет. 70 лет.

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