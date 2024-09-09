Феодосья Иванова (Васильева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти07.07.1817 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 27 лет. Записана как Федосья Васильева.
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Мальчишков Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Ларионов
Бракосочетание
До 1785
Муж: Григорий Ларионов
Место жительства
1785
Исповедная роспись. Указано 50 лет. Записана как Федосья Иванова.
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ларионов
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 42 года. Записана как Феодосия Иванова.
Рождение ребёнка
15.02.1794 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ларионов
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 59 лет. Записана как Феодосия Иванова.
Смерть
07.07.1817 ст.
По старости лет. 70 лет.