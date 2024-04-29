Von Möller Reinhold Julius Paul
Место рожденияReval, Reval, Harju, Estonia, U.S.S.R.
Дата рождения18.05.1808
Дата смерти1897
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1808
Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)
Reval, Reval, Harju, Estonia, U.S.S.R.
Работа или профессия
Неизвестно
вице-адмирал
Смерть
1897
Zaporizhia, Zaporiz\'ka oblast, Ukraine