Von Möller Reinhold Julius Paul 18.05.1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Möller Reinhold Julius Paul

Место рождения

Reval, Reval, Harju, Estonia, U.S.S.R.

Дата рождения

18.05.1808

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1808

Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)

Reval, Reval, Harju, Estonia, U.S.S.R.
Работа или профессия
Неизвестно
вице-адмирал
Смерть
1897
Zaporizhia, Zaporiz\'ka oblast, Ukraine

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