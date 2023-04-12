(Чемоданова) Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чемоданов Юрий Васильевич
Мать: Чемоданова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буравцов Виталий Викторович
Отец ребёнка: Буравцов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буравцов Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Судаков Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаков Александр
Отец ребёнка: Судаков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Судаков Геннадий