(Чемоданова) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чемоданова) Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чемоданов Юрий Васильевич

Мать: Чемоданова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буравцов Виталий Викторович

Отец ребёнка: Буравцов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буравцов Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Судаков Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаков Александр

Отец ребёнка: Судаков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаков Геннадий

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