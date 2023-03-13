Валявина (Крыгина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Крыгина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Крыгинъ Романъ

Мать: Крыгина Прасковья

Рождение ребёнка
1895

Сын: Валявинъ Данила

Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1898

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1900

Сын: Валявинъ Степанъ

Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1905

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1908

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Валявина Васса

Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Дмитрий

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