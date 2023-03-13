Валявина (Крыгина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Крыгинъ Романъ
Мать: Крыгина Прасковья
Рождение ребёнка
1895
Сын: Валявинъ Данила
Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
16.07.1898
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
14.10.1900
Сын: Валявинъ Степанъ
Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
14.10.1905
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
02.03.1908
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Валявина Васса
Отец ребёнка: Валявинъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Дмитрий