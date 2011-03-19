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Одуд Владимир Андреевич

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Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.04.1937

Дата смерти

19.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1937

Отец: Одуд / Удод / Андрей Петрович

Мать: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
07.11.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.12.1963

Дочь: Жирова Евгения Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Первомайский, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
19.03.2011
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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