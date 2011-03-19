Одуд Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1937
Дата смерти19.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1937
Бракосочетание
07.11.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1963
Дочь: Жирова Евгения Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Первомайский, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
19.03.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно