Уточкин Афанасий Никитич
мужской, родился 1827, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецУточкин Никита Егорович1807 г.р.
МатьУточкина Ефимия Антоновна1807 г.р.
Супруги
Уточкина Анна Евграфовна1825 г.р.
Дети
Уточкин Иван Афанасьевич1849 г.р.
(Уточкина) Матрена Афанасьевна1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Уточкин Никита Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уточкина Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Уточкина Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Уточкина) Матрена Афанасьевна
Мать ребёнка: Уточкина Анна Евграфовна
Смерть
Неизвестно