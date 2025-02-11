Уточкин Афанасий Никитич 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Уточкин Афанасий Никитич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Уточкин Никита Егорович1807 г.р.
Мать
Уточкина Ефимия Антоновна1807 г.р.
Супруги
Уточкина Анна Евграфовна1825 г.р.
Дети
Уточкин Иван Афанасьевич1849 г.р.
(Уточкина) Матрена Афанасьевна1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Уточкин Никита Егорович

Мать: Уточкина Ефимия Антоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уточкина Анна Евграфовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Уточкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Уточкина Анна Евграфовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Уточкина) Матрена Афанасьевна

Мать ребёнка: Уточкина Анна Евграфовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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