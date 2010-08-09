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Галеев Равиль Кадырович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1945

Дата смерти

09.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1945

Отец: Галеев Кадыр

Мать: Галеева Нурикамал

Рождение ребёнка
30.08.1970

Дочь: Братилова Татьяна Равильевна

Мать ребёнка: Галеева Нурья Ахметовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1977

Дочь: Исакова Юлия Равильевна

Мать ребёнка: Галеева Нурья Ахметовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
09.08.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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