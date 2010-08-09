Галеев Равиль Кадырович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1945
Дата смерти09.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1945
Отец: Галеев Кадыр
Мать: Галеева Нурикамал
Рождение ребёнка
30.08.1970
Дочь: Братилова Татьяна Равильевна
Мать ребёнка: Галеева Нурья Ахметовна
Рождение ребёнка
17.10.1977
Дочь: Исакова Юлия Равильевна
Мать ребёнка: Галеева Нурья Ахметовна
Смерть
09.08.2010