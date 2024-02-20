Калафат Георгий Григорьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения04.11.1894
Дата смерти04.12.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1894г. /запись № 56 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 23 /
Смерть
04.12.1896
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: В молодом возрасте - болезнь оспа | ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 160 /, м/к 1896г. / зап.№ 35 / Николаевская церковь