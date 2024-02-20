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Калафат Георгий Григорьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

04.11.1894

Дата смерти

04.12.1896

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1894г. /запись № 56 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 23 /
Смерть
04.12.1896
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: В молодом возрасте - болезнь оспа | ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 160 /, м/к 1896г. / зап.№ 35 / Николаевская церковь
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