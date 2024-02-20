Бублик / 2-Й Брак / Филипп Федорович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
31.05.1854
Жена: Бублик Зиновия Павловна
Россия Киевская губ.Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь м/к 1854г./ зап.№ 6 / , ЦГИКА Ф - 127-1012-2870 / лист № 023 /
Смерть
Неизвестно