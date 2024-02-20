Бублик / 2-Й Брак / Филипп Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБублик / 2-Й Брак / Филипп Федорович

Бублик / 2-Й Брак / Филипп Федорович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
31.05.1854

Жена: Бублик Зиновия Павловна

Россия Киевская губ.Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь м/к 1854г./ зап.№ 6 / , ЦГИКА Ф - 127-1012-2870 / лист № 023 /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close