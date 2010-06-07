Бурова (Ульянова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Ульянова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1963

Дата смерти

07.06.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1963

Отец: Ульянов Александр

Мать: Ульянова (Климова) Полина

Рождение ребёнка
29.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.06.2010

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