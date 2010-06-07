Бурова (Ульянова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1963
Дата смерти07.06.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1963
Отец: Ульянов Александр
Рождение ребёнка
29.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.06.2010