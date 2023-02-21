Вшивцева (?) Агафия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1662 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698 ст.
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Карпович
Рождение ребёнка
Около 1701 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Карпович
Рождение ребёнка
Около 1703 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
переулок от Московской башни к Ильинской улице
Смерть
Неизвестно