Вшивцева (?) Агафия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Агафия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1648 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698 ст.

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Карпович

Рождение ребёнка
Около 1701 ст.

Сын: Вшивцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Карпович

Рождение ребёнка
Около 1703 ст.

Сын: Вшивцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Карпович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
переулок от Московской башни к Ильинской улице
Смерть
Неизвестно
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