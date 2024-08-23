Доронина Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронина Прасковья Ильинична

Доронина Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Пётр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Доронин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Доронин Пётр Иванович

Смерть
После 16.02.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.