Хмелев Кондрат Павлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения21.09.1886
Дата смерти09.06.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1886
Отец: Хмелев Павел Наумович
Мать: Хмелева Дарья Симеоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-149,зап-49
Крещение
22.09.1886
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Петр Петрович Патримай и Анатолий Авраамович Исиков
Смерть
09.06.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука