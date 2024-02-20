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Юрченко Пантелеймон Андреевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

22.07.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1903

Отец: Юрченко Андрей Киприонович

Мать: Юрченко Агафия Михайловна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
21.06.1920

Дочь: Мария Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Юрченко Параскева

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
08.06.1925

Дочь: Анна / Ганна / Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Юрченко Параскева

УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Параскева

Смерть
Неизвестно
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