Юрченко Пантелеймон Андреевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения22.07.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1903
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
21.06.1920
Дочь: Мария Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Юрченко Параскева
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
08.06.1925
Дочь: Анна / Ганна / Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Юрченко Параскева
УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко Параскева
Смерть
Неизвестно