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Шуман (Назарова) Августа
Шуман (Назарова) Августа
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
04.04.2007
Пол
Женский
Отец
Назаров ?
Мать
(Хомутова) Анастасия
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Назаров ?
Мать:
Анастасия
Смерть
04.04.2007
Воркута
, Воркута, Республика Коми
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