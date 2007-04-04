Шуман (Назарова) Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуман (Назарова) Августа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.04.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров ?

Мать: Анастасия

Смерть
04.04.2007
Воркута, Воркута, Республика Коми
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