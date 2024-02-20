Тараш Кузьма Лазаревич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения12.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.02.1874
Отец: Тараш Лазарь Кузьмич
Мать: Тараш София Андреевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.01.1897
Жена: Тараш Кирикия Козьмина
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.09.1897
Сын: Тараш Лазарь Кузьмин
Мать ребёнка: Тараш Кирикия Козьмина
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.10.1899
Дочь: Агриппина Кузьминична
Мать ребёнка: Тараш Кирикия Козьмина
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1902
Мать ребёнка: Тараш Кирикия Козьмина
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.10.1904
Дочь: София Кузьминична
Мать ребёнка: Тараш Кирикия Козьмина
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно