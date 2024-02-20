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Тараш Кузьма Лазаревич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

12.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1874

Отец: Тараш Лазарь Кузьмич

Мать: Тараш София Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.01.1897

Жена: Тараш Кирикия Козьмина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.09.1897

Сын: Тараш Лазарь Кузьмин

Мать ребёнка: Тараш Кирикия Козьмина

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.10.1899

Дочь: Агриппина Кузьминична

Мать ребёнка: Тараш Кирикия Козьмина

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Тараш Харлампий Кузьмич

Мать ребёнка: Тараш Кирикия Козьмина

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.10.1904

Дочь: София Кузьминична

Мать ребёнка: Тараш Кирикия Козьмина

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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