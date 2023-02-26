REISCH Jean Michel
Место рожденияEpping, 57720, Moselle, Lorraine, Grand Est, FRANCE
Дата рождения05.02.1744
Дата смерти15.11.1805
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1744
Отец: Reisch Joseph
Мать: Reisch Christine
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, Grand Est, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
cultivateur, laboureur
Смерть
15.11.1805
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, Grand Est, FRANCE