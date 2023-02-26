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REISCH Jean Michel

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Место рождения

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, Grand Est, FRANCE

Дата рождения

05.02.1744

Дата смерти

15.11.1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1744

Отец: Reisch Joseph

Мать: Reisch Christine

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, Grand Est, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
cultivateur, laboureur
Смерть
15.11.1805
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, Grand Est, FRANCE
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