Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1872
Сын: Андрей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Егоров
Рождение ребёнка
23.10.1874
Сын: Яков Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Егоров
Смерть
Неизвестно