Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1872

Сын: Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Егоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1874

Сын: Яков Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Егоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Егоров

Смерть
Неизвестно
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